Van'da 145 araç trafikten men edildi

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerde 1195 sürücüye 2 milyon 614 bin 524 lira ceza uygulandı, 145 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 10-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 257 aracın sorgulaması yapıldı, 1195 sürücü ve araca 2 milyon 614 bin 524 lira idari para cezası uygulandı, 145 araç trafikten men edildi.