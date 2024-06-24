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        Van'da 145 araç trafikten men edildi

        Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerde 1195 sürücüye 2 milyon 614 bin 524 lira ceza uygulandı, 145 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:04
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        Van'da 145 araç trafikten men edildi
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        Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerde 1195 sürücüye 2 milyon 614 bin 524 lira ceza uygulandı, 145 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 10-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 22 bin 257 aracın sorgulaması yapıldı, 1195 sürücü ve araca 2 milyon 614 bin 524 lira idari para cezası uygulandı, 145 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca, hız kurallarını ihlal eden 554 sürücü hakkında 1 milyon 103 bin 891 lira Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi.

        Ekipler 441 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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