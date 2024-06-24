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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:37
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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları beşinci gününde devam ediyor.

        Tuşba ilçesinde 5 gün önce arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Deniz Polisi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor.

        Bölgede, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotunun da kullanıldığı çalışmalarda, 112 Acil Sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

        Yer yer 25 metre derinliğe kadar inen dalgıçlar, cihazlarla tespit edilen görüntülerin bulunduğu bölgelerde arama yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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