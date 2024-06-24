Van'da "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Balcı, kentte suç ve suçlularla mücadele kapsamında 4 bin 910 polis ve 4 bin 448 Jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

Mayıs ayında kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda 1299 olaya müdahale edildiğini ve olayların yüzde 96'sının çözüldüğünü belirten Balcı, MAyıs ayında terör örgütlerine yönelik 29 operasyonda 77 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 26'sının tutuklandığını belirtti.

Kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerince yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bildiren Balcı, "189 mal varlığına karşı, 617 kişilere karşı, 65 hırsızlık, 35 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında kolluk güçlerimizin özverili çalışması ve alınan tedbirler sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11, hırsızlık olaylarında ise yüzde 36 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 46 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde gerekli tedbirler alınarak halkımızı bilinçlendirmek adına konu üzerinde titizlikle çalışmalar icra edilmektedir." diye konuştu.

Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik güvenli okul projesi hakkında bilgileri de paylaşan Balcı, "Okul çevrelerimizin daha güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli eğitim alabilmeleri ve oluşabilecek suçların önlenmesi için 167 okul çevresi ziyareti yapılarak okul çevresinde bulunan 5 internet kafe, 120 park ile bahçe, 65 kahvehane ve 84 diğer umuma açık yer kontrol edilmiştir. İcra edilen faaliyetlerimiz artırılarak devam etmekte olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla okul çevrelerimizde meydana gelen olaylarda yüzde 42 azalma gerçekleşmiştir." dedi.

Balcı, aranan kişilerin yakalanmasıyla ilgili olarak geçmiş döneme kıyasla yüzde 103 artış gerçekleştiğini ve geçen ay 959 aranan kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 811 operasyonda 360 organizatör hakkında işlem yapıldığının altını çizen Balcı, mayıs ayında 3 bin 625 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini verdi. Kentteki kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgileri de paylaşan Balcı, "Operasyon sayımız geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış göstererek 259'a yükselmiş ve bu operasyonlarda 422 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili çalışmalarımız ve operasyonlarımız hız kesmeden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.