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        Van'da "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.06.2024 - 13:52
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        Van'da "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
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        Van'da Vali Ozan Balcı başkanlığında "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan Balcı, kentte suç ve suçlularla mücadele kapsamında 4 bin 910 polis ve 4 bin 448 Jandarma personelinin görev yaptığını söyledi.

        Mayıs ayında kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda 1299 olaya müdahale edildiğini ve olayların yüzde 96'sının çözüldüğünü belirten Balcı, MAyıs ayında terör örgütlerine yönelik 29 operasyonda 77 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, 26'sının tutuklandığını belirtti.

        Kamu huzuru ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin tesisi için kolluk birimlerince yürütülen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini bildiren Balcı, "189 mal varlığına karşı, 617 kişilere karşı, 65 hırsızlık, 35 dolandırıcılık olayı meydana gelmiştir. Asayiş olaylarında kolluk güçlerimizin özverili çalışması ve alınan tedbirler sonucunda ilimiz genelinde geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 17, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 11, hırsızlık olaylarında ise yüzde 36 azalış gerçekleşmiştir. Yüzde 46 artış gösteren dolandırıcılık olayları üzerinde gerekli tedbirler alınarak halkımızı bilinçlendirmek adına konu üzerinde titizlikle çalışmalar icra edilmektedir." diye konuştu.

        Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik güvenli okul projesi hakkında bilgileri de paylaşan Balcı, "Okul çevrelerimizin daha güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerimizin daha sağlıklı, güvenli eğitim alabilmeleri ve oluşabilecek suçların önlenmesi için 167 okul çevresi ziyareti yapılarak okul çevresinde bulunan 5 internet kafe, 120 park ile bahçe, 65 kahvehane ve 84 diğer umuma açık yer kontrol edilmiştir. İcra edilen faaliyetlerimiz artırılarak devam etmekte olup geçen yılın aynı dönemine kıyasla okul çevrelerimizde meydana gelen olaylarda yüzde 42 azalma gerçekleşmiştir." dedi.

        Balcı, aranan kişilerin yakalanmasıyla ilgili olarak geçmiş döneme kıyasla yüzde 103 artış gerçekleştiğini ve geçen ay 959 aranan kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiğini aktardı.

        Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 811 operasyonda 360 organizatör hakkında işlem yapıldığının altını çizen Balcı, mayıs ayında 3 bin 625 düzensiz göçmenin yakalandığı bilgisini verdi.

        Kentteki kaçakçılık olaylarına ilişkin bilgileri de paylaşan Balcı, "Operasyon sayımız geçmiş yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artış göstererek 259'a yükselmiş ve bu operasyonlarda 422 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık ile ilgili çalışmalarımız ve operasyonlarımız hız kesmeden devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

        Balcı, Kapıköy Kara Hudut Kapısından mayıs ayında 64 bin 939 kişinin ülkeye giriş yaptığın, 61 bin 394 kişinin ise çıkış yaptığını söyledi.

        Toplantıya, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Jesmin Ekedal katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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