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        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor

        Van'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısını yapmadan kentten ayrılmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:29
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        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor
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        Van'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, yöreye özgü ürünlerle hem göze hem de mideye hitap eden Van kahvaltısını yapmadan kentten ayrılmıyor.

        Bölgede yetişen endemik bitkilerin karışımıyla yapılan otlu peynir, karakovan balı, murtuğa ve kavut gibi ürünlerin yer aldığı Van kahvaltısı, il dışından gelen misafirlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

        Kentte kahvaltı salonu işleten Adnan Timur, Van kahvaltısına ilginin artmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

        İl dışından gelen misafirlerin kahvaltı yapmadan gitmediğini belirten Timur, şöyle konuştu:

        "Tatil dolayısıyla gelen misafirlerimiz var. Van Gölü eşliğinde kahvaltı yapmayı tercih ediyorlar. Kahvaltımızın en büyük özelliği doğal, doyurucu ve zengin olması. Kahvaltıyı yaptıktan sonra şehrimizden ayrılıyorlar. Kendi yaptığımız ürünlerle misafirlerimize kahvaltımızı tanıtmaya çalışıyoruz."

        Antalya'dan gelen Diyar Eriş ise Van kahvaltısını merak ettiklerini dile getirerek, "Antalya'dan iş için Van'a geldim. Van kahvaltısını yemeden gitmek olmaz dedim. Çok güzel bir kahvaltı. Kaymağı çok lezzetli. Otlu peyniri çok merak ediyordum onu da yedim ve çok beğendim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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