Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan kente 135 kilometre uzaklıktaki Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

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