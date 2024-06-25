Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:06 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Gürpınar ilçesinde kar nedeniyle uzun süredir kapalı olan yayla yolları, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kışın etkili olan kar nedeniyle kapanan kente 135 kilometre uzaklıktaki Sıcaksu Mahallesi Tüzek mezrasının bulunduğu bölgede çalışma başlattı.

        Bölgede 2 iş makinesi ve 4 personelle yürütülen çalışmayla yollardaki kar birikintilerini temizleyen ekipler, yaylalara ulaşımı sağladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Ata Emre'nin anne ve babası Habertürk'te
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Kübra'nın öldüğü jet ski faciasında arkadaşının ifadesi ortaya çıktı: Kurtarmaya çalıştım ancak gücüm yetmedi
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Dolar bazında fiyatlar 18 ay öncesine döndü
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        Bungalov işletmecilerinin kavgası kanlı bitti!
        İdmana Mourinho damgası!
        İdmana Mourinho damgası!
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Google, 'dijital telif' için TBMM'de
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        İstanbul'da yağmur ne zaman yağacak?
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        İSO 500'e gıda damgası
        İSO 500'e gıda damgası
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        Evlerin öncesi ve sonrası değişimleri şaşırttı!
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        TOGG ilk kez İSO 500'de
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        Temel kazısında bulundu! "Zeugma'ya eş değer kalitede"
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        Çocukların rüyasına giriyordu: Müze görünümlü deniz mezarlığı boşaltıldı
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        "ABD ve Türkiye birbirinden kopamaz"
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo

        Benzer Haberler

        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor
        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor
        Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu
        Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu
        Lunaparkta salıncakta emniyet kemeri açılan çocuk düşme tehlikesi geçirdi
        Lunaparkta salıncakta emniyet kemeri açılan çocuk düşme tehlikesi geçirdi
        Van'da "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Van'da "Asayiş Olayları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
        Kelebek gözlemcileri "Rose'nin Çokgözlüsü"nü Van'da görüntüledi
        Kelebek gözlemcileri "Rose'nin Çokgözlüsü"nü Van'da görüntüledi