Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor

Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Tuşba ilçesinde 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları sürüyor.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Deniz Polisi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için titizlikle çalışma yürütüyor.