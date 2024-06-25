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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor

        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:34
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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Tuşba ilçesinde 6 gün önce arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları sürüyor.

        Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Deniz Polisi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekibi, kayıp genci bulmak için titizlikle çalışma yürütüyor.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotunun da kullanıldığı çalışmalarda, 112 Acil Sağlık ekipleri hazır bekletiliyor.

        Dalgıçlar, cihazlarla görüntülerin tespit edildiği noktalarda arama yaparken, helikopter desteğiyle de bölge kontrol ediliyor.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye giderek kayıp gencin yakınları ve ekiplerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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