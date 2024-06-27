Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 01:30 Güncelleme: 27.06.2024 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Erciş ilçesinde botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı.

        Çelebibağı Mahallesi'nde şişme botla Van Gölü'ne açılan 2'si kadın 4 kişinin geri dönmemesi üzerine yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

        İnsansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yapıyor.

        Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelen kaybolan kişilerin yakınları da umutla ekiplerden iyi haber gelmesini bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        "Bir olalım yolunda"
        "Bir olalım yolunda"
        Bolivya'da darbe girişimi
        Bolivya'da darbe girişimi
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "2 Temmuz'da vals var!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        "Hedef 1: Tamamlandı!"
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme

        Benzer Haberler

        Van Gölü'nden 1 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı; hedef 5 milyo...
        Van Gölü'nden 1 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı; hedef 5 milyo...
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
        Van'da haziran ayında karla mücadele çalışması
        Van'da haziran ayında karla mücadele çalışması
        Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı
        Van'da kar nedeniyle kapalı olan yayla yolları açıldı
        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor
        Van kahvaltısı, ziyaretçilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor
        Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu
        Van'ın 3 ilçesinde sağanak sele neden oldu