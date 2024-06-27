Botla açıldıkları Van Gölü'nde kaybolan 4 kişiyi arama çalışması başlatıldı

İnsansız hava aracı ve gece görüş kameralarıyla bölgeyi tarayan ekipler, botlarla da gölde arama yapıyor.

Bunun üzerine bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi.

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