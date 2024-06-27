Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar Çekya-Türkiye maçını meydana kurulan dev ekrandan izledi

Kaymakam Kumcu ile Belediye Başkanı Demir de halaya katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan dev ekrandan seyretti.

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