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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

        Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:57 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:57
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        Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

        Van'ın Tuşba ilçesinde 20 Haziran'da arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekipleri kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor.

        Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince getirilen yanal taramalı sonar (YTS) cihazı ve Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığının su altı robotu (ROV) ile gölde arama yapılıyor.

        AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş'ın da katıldığı çalışmalarda Edremit, Gevaş ve Bitlis'in Tatvan kıyılarında da yüzeyde arama yapıldı.

        Ekipler, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdüren kayıp gencin ailesi ve yakınlarını da çalışmalarla ilgili bilgilendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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