Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor

Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor.

Van'ın Tuşba ilçesinde 20 Haziran'da arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekipleri kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor.