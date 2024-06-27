Van'da ceviz kabuğundan "yüzey alanı geniş aktif karbon" üretildi

EMRE ILIKAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Çelik Kazıcı ve ekibi, ceviz kabuğundan ürettikleri "yüzey alanı geniş aktif karbon"u ekonomiye kazandırmayı hedefliyor.

Kazıcı, Muradiye Meslek Yüksekokulu Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Müge Yayla Çiftçi ve kimya mühendisi Fırat Salman ile Van'da yetiştirilen cevizin kabuğunun değerlendirilmesi amacıyla Van YYÜ bünyesindeki Teknokent'te 2021'de çalışma başlattı.

Doç. Dr. Kazıcı, AA muhabirine, kentte yoğun üretilen cevizin kabuğundan aktif karbon elde etmek için 2021'de yaptıkları "Ceviz Kabuğundan Yüksek Yüzey Alanlı Aktif Karbon" araştırmalarının ön denemelerinin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle çalışmalarını yürüten ekip, ceviz kabuğundan, gıda, eczacılık, kimya, petrol, maden, nükleer, otomobil, atık gaz ve suların temizlenmesi gibi alanlarda kullanılan yüzey alanı geniş aktif karbon elde etti.

Ceviz kabuğunun aktif karbon üretimi için elverişli olduğunu belirten Kazıcı, "Özellikle Bahçesaray, Çatak ve Gevaş ilçelerimizde yoğun ceviz yetiştiriciliği yapılıyor. Türkiye İstatistik Kurumundan aldığımız veriye göre, kentte geçen yıl 6 bin 800 ton ceviz üretildi. Biz de bu verilerden yola çıkarak yüksek karbon içeriğine sahip ceviz kabuklarını değerlendirmek istedik. Çalışmamız KOSGEB tarafından desteklendi. Temel hedefimiz yüzey alanı geniş karbon üretimini artırmaktır." dedi.

Aktif karbonun birçok sektörde kullanılan stratejik bir ürün olduğuna dikkati çeken Kazıcı, şu bilgileri verdi: