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        Van ve Muş'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı

        Van ve Muş'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, düzenlenen törenlerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:46
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        Van ve Muş'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı yapıldı
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        Van ve Muş'ta Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları, düzenlenen törenlerle başladı.

        Van Valiliği koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce İpekyolu Futbol Sahası'nda düzenlenen açılış töreninde, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan Van Valisi Ozan Balcı, amaçlarının çocukların sporla uğraşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Çocuklara sporu sevdirmeye çalıştıklarını ifade eden Balcı, şunları kaydetti:

        "Kent adına hem çalışma yürütüyoruz hem de şehri gelecek kuşaklar için inşa ediyoruz. Gelecek nesiller bizim için çok önemli. Akademik, ruhsal, zihinsel ve fiziksel anlamda iyi olmaları bizim için elzem. Bu yüzden devletimizin tüm imkan ve olanaklarını gençler için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gençler için güzel işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz."

        Spor alanında yapılan yatırımları değerlendiren Balcı, "Kentte çok iyi bir kadro var. Biz de onları destekliyoruz. Velililerimiz de spora ilgi gösteriyor. Son iki yılda 2 sporcu fabrikası yaptık. 300 basketbol ve voleybol sahası, 26 kapalı spor salonu, 13 yüzme havuzu yapıldı. Bunun yanında 76 halı saha yapılıyor." dedi.

        Vali Balcı, konuşmasının ardından stantlarını gezerek, sporcularla sohbet etti, masa tenisi oynadı.

        Programa, Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Kentte belirlenen yaş grubundaki çocuklar ve gençler, Yaz Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında 40 branşta açılan kurslardan ücretsiz yararlanacak.

        - Muş

        Muş'ta da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Muş Vali Vekili Cihat Abukan, yaptığı konuşmada, Muş'un spor alt yapısı bakımından önemli bir il olduğunu söyledi.

        Ailelerden çocuklarını spor okullarına göndermelerini isteyen Abukan, şöyle konuştu:

        "Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekte bizlerin yerinde olacaklar ama mutlaka bir spor dalında kendilerini geliştirsinler. Hangi kurumda olursa olsunlar bu spora değer katacaklar. Genç kardeşlerimize, kıymetli hocalarına başarılar diliyorum. İnşallah yaz dönemini verimli bir şekilde geçirip binlerce çocuğumuza ulaşacağız."

        Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise kentte 18 branşta 65 antrenörün çocuk ve gençlere yaz boyunca spor eğitimi vereceğini belirtti.

        Gençlerde spor kültürünü oluşturmak istediklerini vurgulayan Taşdemir, "Burada eğitim alacak gençlerimiz yaz mevsimini dolu dolu geçirecek. Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan uzak kalması için tüm antrenörlerimiz, bütün tesislerimizi aktif olarak kullanacak. Tesislerimiz haftanın 7 günü bütün sporcularımıza açık olacak. Futbol karate, muay thai, badminton, masa tenisi, güreş, tekvando, jimnastik, basketbol, voleybol ve futbol gibi birçok branşta yaz boyunca eğitim vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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