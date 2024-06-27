Van'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Timi, AFAD, UMKE, itfaiye su altı kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Değirmenköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Tarıkcan Gezen, bir süre sonra gözden kayboldu.

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