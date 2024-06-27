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        Van'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

        Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 19:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 19:09
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        Van'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.

        Değirmenköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Tarıkcan Gezen, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Bunun üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Timi, AFAD, UMKE, itfaiye su altı kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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