Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Kışın düşen çığ, yazın tarlalara "can suyu" oldu

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kırsal mahallelerin yakınına düşen çığlar nedeniyle biriken kar kütlelerinin erimesiyle, yaz aylarında tarım arazileri ve hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 28.06.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın düşen çığ, yazın tarlalara "can suyu" oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde kışın kırsal mahallelerin yakınına düşen çığlar nedeniyle biriken kar kütlelerinin erimesiyle, yaz aylarında tarım arazileri ve hayvanların su ihtiyacı karşılanıyor.

        İlçeye 11 kilometre uzaklıktaki kırsal Çatbayır Mahallesi'nde çetin geçen kış nedeniyle bazı noktalarda halen metrelerce yükseklikte kar birikintileri bulunuyor.

        Ocak ve şubat aylarında düşen çığların oluşturduğu kar yığınının havanın ısınmasıyla erimeye başlaması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan mahallelinin yüzünü güldürüyor.

        Bölgede erimeye başlayan çığ yatağından gelen suyla tarım arazilerini sulayan yöre sakinleri aynı zamanda hayvanların su ihtiyacını da buradan karşılıyor.

        Tabanından geçen akarsu nedeniyle kar tünelini andıran görüntülerin oluştuğu metrelerce yükseklikteki kar yığınının altına giren mahalle sakinleri, kışın tahrip olan kanalı kazma ve küreklerle temizleyerek suyun tarım arazilerine ulaşmasını sağlıyor.

        Çökme tehlikesine rağmen "kar tüneli"nde çalışma yürüten vatandaşlar, kışın çileye dönüşen karın sıcak yaz günlerinde hayvanlar ve tarım arazileri için can suyu olduğunu belirtiyor.

        - "Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz"

        Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, AA muhabirine, günlerdir arazilerine su ulaştırmak için el birliğiyle çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Riskli olmasına rağmen, oluşan kar tünellerinin altında kanalı temizlediklerini anlatan Kayan, şunları kaydetti:

        "Arazilerimize su ulaştırmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 3 kilometre boyunca kanalı temizledik. Bazen riskli bölgede çalışmak zorunda kalıyoruz ancak mecburuz. Suyu mahalleye yeterli oranda ulaştıramazsak arazilerimiz kuruyacak. En çok kar tünellerinin içinde zorlanıyoruz. Çünkü hem risk var hem de ıslanıyoruz."

        Çatbayır Mahallesi sakinlerinden Alaattin Avşar ise tarlaların yeterli oranda suya kavuşması için el birliğiyle mücadele ettiklerini vurguladı.

        Kurak geçen yaz aylarında kar yığınından gelen suyla arazileri suladıklarını anlatan Avşar, "Çok zorlu bir çalışma yürütüyoruz. Tırmanış zor. Çoğu zaman kar tünellerinin içinde çalışıyoruz. Bu sene kar çok yağdı. Kar kütleleri halen erimedi. Sevindirici nokta karların erimesiyle su kaynaklarının bollaşması." diye konuştu.

        Kar yığınının olduğu bölgede arkadaşlarıyla küçükbaş hayvanlarını otlatan besici Abdurrahman Keser de "Kar üzerinden geçerken endişe ediyoruz ama geçmek zorunda kalıyoruz. Akşama kadar burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Alıştığımız için zor gelmiyor. Bazen hava sıcak olunca kar sularının oluşturduğu göletlere girerek serinliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Ata Emre Akman cinayeti davası başladı!
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        Demokratlar aday değiştirecek mi?
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        "Hackerlar müşteri e-postalara sızdı"
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        Timur Ali 4 yaşındaydı... Bir babanın en büyük acısı!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Önce silahla vurup sonra otomobille ezmişti! Vahşet davasında istenen ceza!
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Kayısının faydası saymakla bitmiyor
        Di Maria'da tek sorun var!
        Di Maria'da tek sorun var!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Dünya tetikte: Lübnan'daki son durum
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Türksat 6A fırlatma tarihi belli oldu
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Sayı 10'a ulaştı... O bir kahraman... Cankurtaran Hasan!
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        Yeni lastiklerini Avrupa'ya Türkiye'den tanıtacak
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        2020’den bu yana ilk kez! Biden ve Trump karşı karşıya
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        Ebeveyn izni doğum hızını artırıyor
        İran'da oy verme işlemi başladı
        İran'da oy verme işlemi başladı

        Benzer Haberler

        İranlılar Van'da, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti
        İranlılar Van'da, yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti
        Van'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başınd...
        Van'daki İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başınd...
        Van'da sulama göletine giren Tarık Can, boğuldu
        Van'da sulama göletine giren Tarık Can, boğuldu
        Van'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        Van'da serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi, 8 gündür aranıyor
        Van Gölü'nde kaybolan Ahmet Hilmi, 8 gündür aranıyor
        Evlat eylemine katılan ağabeyden kardeşine: Kanser hastası annemiz için gel...
        Evlat eylemine katılan ağabeyden kardeşine: Kanser hastası annemiz için gel...