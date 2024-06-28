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        Van Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:08 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:08
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        Van Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali yarın başlayacak.

        Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ışığında düzenlenecek konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinliklerin yer alacağı festival, 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

        9 gün boyunca birçok noktada 500'den fazla etkinlik yapılacağı kentte, fotoğraf sanatçıları da kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraflayabilecek.

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, festival kapsamında ilçeye gelecek fotoğraf tutkunlarının tarihi ve turistik mekanları dünyaya tanıtacağını söyledi.

        Festivalin tanıtıma önemli katkı sağlayacağını belirten Aydoğan, "İlçemizin tarihi ve turistik yerleri görmeye değer. Vatandaşlarımızı ve fotoğraf sanatçılarımızı bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Her yıl binlerce turist ilçemizi ziyaret ediyor. Festival süresince misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız." dedi.

        Muradiye Şelalesi ve Deliçay'ın bulunduğu bölgeleri gezen Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Sefa Ulukan da festivale katılacak vatandaşları, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etmeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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