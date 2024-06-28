Van Gölü'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibinin su altı robotu (ROV) ile Van Gölü açıklarında 22 metre derinlikte tespit edilen gencin cansız bedeni, ekiplerce sudan çıkarılarak kıyıda bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri gölde ve kıyılarda çalışma yürüttü.

Tuşba ilçesinde arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanalp'ı arama çalışmaları bugün de devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.