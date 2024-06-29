Depremzede çift, ikinci çocuk hayalini "koruyucu aile" olarak gerçekleştirdi

MESUT VAROL - Van'da 2011'de meydan gelen depremlerin hayatlarında büyük yaralar açtığı Ertaş çifti, biyolojik ailesinin terk ettiği minik Elif'e "koruyucu aile" olarak hem onun hem de kendilerinin yaşamını değiştiren bir karara imza attı.

Kentte 2011'de meydan gelen depremde çalıştığı iş yerinin enkazında kalarak omurilik felci olan Yunus (43) ve kendisine her zaman destek olan eşi Zinet Ertaş (31), erkek çocuklarının yalnız kalmaması için ikinci kez çocuk sahibi olmak istedi.

Babanın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doğal yollardan çocuk sahibi olamadıkları için yıllarca farklı illerdeki hastanelerde tedavi gören çift, 5 yıl önce bir kız çocuğuna "koruyucu aile" olmaya karar verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yaptıkları başvuruları kabul edilen Ertaş çifti, biyolojik ailesi tarafından terk edildiği için devlet korumasına alınan üç aylık Elif'in koruyucu ailesi oldu. Bu sayede ikinci evlat hayallerini gerçekleştirerek anne ve babalık duygusunu yeniden yaşayan Ertaş çifti, depremin acı travmasını evin neşe kaynağı haline gelen şu anda 4 yaşındaki minik Elif sayesinde atlattı. - "Kan bağı değil can bağı önemli" Koruyucu aile olma başvurusuna ilişkin süreci AA muhabirine anlatan anne Zinet Ertaş, minik Elif'i ilk gördüğünde tarif edilemez duygular yaşadığını söyledi.

Üç aylıkken tanıştığı Elif'e anne olmaya karar verdiğinde çok duygulandığını belirten Ertaş, şunları kaydetti: "Henüz 3 aylıktı, çok güzel gülümsüyordu. Göz göze geldik, 'beni al' dercesine bir tebessümü vardı. Orada onu almaya karar verdik. Depremden dolayı oğlumda annelik duygusunu tadamadım. Eşimin durumu bizi çok üzmüştü. Annelik duygusunu Elif ile tattım. Onunla beraber yeniden hayata bağlandık. Şimdi büyüdü, evimizin neşesi oldu. Ondan ayrılamıyorum. Onsuz bir hayatı düşünemiyorum. Ailemizin neşesi, her şeyi. İlk başvurduğumuzda umudumuz yoktu. Aradan bir yıl geçtikten sonra aradılar. Kimsesiz oluşu beni çok duygulandırmıştı. Annesiz olmak gerçekten çok zor. Göz göze geldiğimizde bunu hissettim. İlerde maddi durumum el verirse bir çocuk daha almayı düşünüyorum. Biyolojik çocuğumdan ayırt edemiyorum. Hatta Elif'i biyolojik çocuğumdan üstün görüyorum. Bence kan bağı değil can bağı önemli."