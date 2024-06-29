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        Türkan Şoray, Van Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 21:01 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:07
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        Türkan Şoray, Van Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da, sinemanın usta ismi Türkan Şoray, sevenleriyle bir araya geldi.

        Van Devlet Tiyatrosu'ndaki söyleşide Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.

        Sevenlerinin yoğun ilgi gösterdiği Şoray, sanat kariyeri hakkında bilgiler paylaşarak, gençlere tavsiyelerde bulundu.

        Van'da olmaktan heyecan duyduğunu dile getiren Şoray, "Uzun yıllardır Van'a gelmenin hayalini kuruyordum. Van Gölü ile Van kedisini yıllardır merak ediyordum." dedi.

        Şoray, sevenlerine şöyle seslendi:

        "Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz. İyi ki varsınız."

        Söyleşinin ardından Şoray, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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