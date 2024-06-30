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        Şarkıcı Oğuzhan Koç Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi

        Şarkıcı Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 00:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 00:39
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        Şarkıcı Oğuzhan Koç Van Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
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        Şarkıcı Oğuzhan Koç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Koç, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Müzikseverlerin şarkılarına eşlik ettiği sanatçı, "Van çok güzel bir şehir. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." dedi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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