"Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde festivalin ilk gününde "Van Fotoğrafçılar Maratonu" düzenlendi.

Programda yarışma için başvurularını yapan profesyonel ve amatör fotoğrafçılara kentin farklı noktalarındaki doğal güzelliklerle ilgili bilgi verildi.

Ardından TFSF Başkanı Sefa Ulukan'ın moderatörlüğünde yapılan "Fotoğraf Sanatında Uluslararası Örgütlenme" konulu söyleşide, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu Başkanı Riccardo Busi, bir konuşma yaptı.