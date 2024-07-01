Şarkıcı Alişan Van'da konser verdi

Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, bazı eserlerini seslendirdi.

Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Van'da en son 12 yıl önce konser verdim. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.