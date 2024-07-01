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        Şarkıcı Alişan Van'da konser verdi

        Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:04
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        Şarkıcı Alişan Van'da konser verdi
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        Şarkıcı Alişan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında Van'da sahne aldı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Alişan, bazı eserlerini seslendirdi.

        Alişan, Van'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Van'da en son 12 yıl önce konser verdim. Böyle güzel bir festival düzenleyen Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." dedi.

        Türkiye Kültür Yolu Festivali çerçevesinde 29 Haziran'da başlayan festival, konser, film gösterimleri, söyleşi, tiyatro, opera ve sergi gibi etkinliklerle 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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