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        Van'da geçen hafta terör operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:42 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:42
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        Van'da geçen hafta terör operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
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        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 23-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 8 PKK/KCK, 7 FETÖ ve 1 dini istismar terör örgütü şüphelisi yakalandı.

        Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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