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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:53
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 23-30 Haziran'da 13 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 1020 tabanca şarjörü, 520 kurusıkı tabanca, 155 fişek, 361 paket sigara, 33 puro, 9 cep telefonu aksesuarı ve 5 elektronik sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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