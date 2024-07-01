"Van Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi

Festival kapsamında müzisyen Yücel Arzen de Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde "Başka Şarkılar Türküler", Akdamar Adası'ndaki "Mozart: Küçük Bir Gece Müziği" ve yerel sanatçıların Kent Meydanı'ndaki konserlerine müzikseverler ilgi gösterdi.

Etkinlikte sevilen eserlerini seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti.

Oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, Van Devlet Tiyatrosu'nda "Afara Bir Arabesk Müzikali" adlı etkinlikte hayranlarıyla buluştu.

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