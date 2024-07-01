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        "Van Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:56 Güncelleme: 01.07.2024 - 12:56
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        "Van Kültür Yolu Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin ikinci gününde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

        Oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, Van Devlet Tiyatrosu'nda "Afara Bir Arabesk Müzikali" adlı etkinlikte hayranlarıyla buluştu.

        Programda Aslan, söylediği şarkılar, türküler, şiirler ve anlattığı hikayelerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

        Etkinlikte sevilen eserlerini seslendiren sanatçıya hayranları da eşlik etti.

        Festival kapsamında müzisyen Yücel Arzen de Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde "Başka Şarkılar Türküler", Akdamar Adası'ndaki "Mozart: Küçük Bir Gece Müziği" ve yerel sanatçıların Kent Meydanı'ndaki konserlerine müzikseverler ilgi gösterdi.

        Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda kurulan Çocuk Köyü'nde düzenlenen renkli aktivitelerle eğlenceli anlar yaşadı.

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