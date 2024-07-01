Van'da farklı suçlardan aranan 53 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen çalışmalarda farklı suçlardan aranan 579 şüpheli gözaltına alındı, 53'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 23-30 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 579 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında toplamda 126 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 53'ü tutuklandı.
Operasyonlarda, tabanca, kurusıkı tabanca, 7 fişek, 220 paket bandrolsüz sigara ve kopya düzeneği ele geçirildi.
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