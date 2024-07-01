Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 115 şüpheliden 19'u tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 115 şüpheli yakalandı, 19'ututuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 115 şüpheli yakalandı, 19'ututuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 226 bin 677 kişi ve 220 bin 674 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 115 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.
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