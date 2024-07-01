Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 115 şüpheliden 19'u tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 226 bin 677 kişi ve 220 bin 674 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

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