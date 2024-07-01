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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 115 şüpheliden 19'u tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 115 şüpheli yakalandı, 19'ututuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:58 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:58
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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 115 şüpheliden 19'u tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 115 şüpheli yakalandı, 19'ututuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 226 bin 677 kişi ve 220 bin 674 aracın sorgulaması gerçekleştirildi.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 115 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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