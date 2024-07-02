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        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 2 milyon 330 bin lira ceza verildi

        Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Nisan'dan bu yana inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 166 kişiye 2 milyon 330 bin 179 lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 12:20 Güncelleme: 02.07.2024 - 12:20
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        Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 2 milyon 330 bin lira ceza verildi
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        Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 15 Nisan'dan bu yana inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde 166 kişiye 2 milyon 330 bin 179 lira idari para cezası verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefallerinin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Asayiş, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Sualtı Arama ve Kurtarma, Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ile Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, balık göçünün yoğun olduğu bölgelerde gözlem noktaları oluşturuldu, 710 devriye görevi icra edildi.

        Av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana Van Gölü'ne dökülen tüm akarsu yataklarında yapılan denetimlerde 228 olaya müdahale eden ekipler, 4 bin 200 metre misina ve manyat ağ, 120 adet de kepçe, tırıvırı ve serpme ağ ele geçirdi.

        Denetimlerde kaçak avlanmış 77 ton 754 kilogram inci kefali ele geçiren ve bu balıklardan canlı olan 19 ton 101 kilogramını suya bırakan ekipler, 166 kişiye de 2 milyon 330 bin 179 lira idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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