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        Milli kick boksçu Oğraş'ın yeni hedefi Dünya şampiyonluğu

        İstanbul'da yapılan Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan milli kick boksçu Muhammed İslam Oğraş, yeni hedefi olan Dünya şampiyonluğu için her gün 2 saat antrenman yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 02.07.2024 - 13:23
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        Milli kick boksçu Oğraş'ın yeni hedefi Dünya şampiyonluğu
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        İstanbul'da yapılan Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan milli kick boksçu Muhammed İslam Oğraş, yeni hedefi olan Dünya şampiyonluğu için her gün 2 saat antrenman yapıyor.

        Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Oğraş, 8 yıl önce gençlerin spora kazandırılması için başlatılan proje kapsamında okul müdürünün yönlendirmesiyle kick boks ve muay thaiye başladı.

        Daha sonra Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ile tanışan Oğraş, sıkı çalışma programıyla kendini geliştirerek 2 kez muay thaide, bir kez de kick boksta Türkiye şampiyonu oldu.

        Son olarak 15-19 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Uluslararası Akdeniz Oyunları Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde birincilik elde eden Oğraş, Dünya şampiyonluğu hedefine ulaşmak için ter döküyor.

        Saray İlçe Devlet Hastanesinde görev yapan Oğraş, AA muhabirine, antrenman yapabilmek için mesai sonrası spor salonuna gitmek için her gün kilometrelerce yol katettiğini söyledi.

        Okul müdürünün yönlendirmesiyle spora başladığını anlatan Oğraş, "Lise dönemimde hiperaktif bir öğrenciydim. Müdürümüzün gözlemleri sonucunda ilçede gençlerin spora kazandırılması için kurulan Erciş Gençlik Spor Kulübüne katıldım. Disiplinli çalışmam ve Sinan hocamın emekleri sonucunda hem muay thai hem kick boks branşında milli sporcu oldum." dedi.

        Yeni başarılar elde etmek için çalışmalarına devam ettiğini belirten Oğraş, 8 yıldır hem muay thai hem de kick boks branşında mücadele ettiğini, 2 branşta da milli sporcu olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

        Uluslararası şampiyonalarda da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını, İstanbul'da birinci olduğunu ifade eden Oğraş, şöyle konuştu:

        "Yeni hedefim Dünya Şampiyonu olmak. Bunun için sıkı çalışıyorum. Her gün görev yaptığım merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Saray İlçe Devlet Hastanesine gidip geliyorum. Antrenmanlarımı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin tesislerinde yapıyorum. Bir günde yaklaşık 175 kilometre mesafe gidiyorum. Antrenman yapmaya başladığım zaman bütün yorgunluğum geçiyor. Günde 2 saat antrenman yapıyorum. Kariyerimi yeni şampiyonluklarla taçlandırmak istiyorum."

        - "Gençlerimizin enerjilerini ve potansiyellerini doğru şekilde kullanıyoruz"

        Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ise sporcularından Oğraş ile uzun süredir çalıştıklarını ve yeni başarılar kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

        Oğraş'ın başarılarının 8 yıllık emeğin sonucu olduğunu kaydeden Ağlar, dövüş sporlarında disiplinli ve yoğun emek vererek çalışıldığı zaman başarıların kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

        Gençlerin spora kazandırılmasının çok önemli olduğunu aktaran Ağlar, şöyle devam etti:

        "Muhammed İslam Oğraş'ı uzun süredir şampiyonalara hazırlıyoruz. Milli takıma katılma başarısı da gösterdi. Birçok sporcumuza da örnek oluyor. Gençlerimizi ekstrem sporlarına yönlendirmemizdeki en büyük amaç enerjilerini doğru kullandırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Gençlerimizin enerjilerini ve potansiyellerini doğru şekilde kullanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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