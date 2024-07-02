"Van Kültür Yolu Festivali"nde çocuklar gökyüzü gözlemi yaptı

Akdamar Adası'nda konser, Kent Meydanı'nda da "Aşıklar Programı" etkinliğinin yapıldığı festivalde, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu, "Dillerden Yüreklere Halk Ezgileri" adlı konserde müzikseverlerle buluştu.

Festival kapsamında yazar Sait Ebinç ise Van İl Halk Kütüphanesi'nde "Şehir Hafıza ve Hatıra" ve Van Müzesi'nde ise Yaşayan Miras Ustaları" söyleşisi gerçekleştirdi.

Çocuklar, "Hacivat ve Karagöz" ile "Kral Şakir" adlı çocuk tiyatrolarıyla buluşturuldu.

Gökyüzü Gözlem Sergisi'ni de gezen çocuklar, bilim atölyelerinde uzaydan mikrobiyolojiye kadar birçok konuda ilginç deneylerle eğlenceli anlar yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen "Van Kültür Yolu Festivali" kapsamında çocuklar gökyüzü gözlemi yaptı, film etkinliklerine katıldı.

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