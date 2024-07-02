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        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 15:35 Güncelleme: 02.07.2024 - 15:35
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        Van'da rahatsızlanan hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan 60 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalınca Mahallesi'nde yaşayan hastanın göğüs ağrısı şikayeti sonrasında Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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