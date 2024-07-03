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        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 03.07.2024 - 13:47
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        "Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde etkinlikler düzenlendi.

        Müzisyenler Vedat Ertosun, Fırat Turan, Sertan Yaşar, Tuba Yaşar ve Uğur Kaçmaz, Kent Meydanı'ndaki Türk Halk Müziği konserinde hayranlarıyla bir araya geldi.

        Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen tek perdelik "Yüzyıllık Destan Ateş” adlı tiyatro oyunu ilgi gördü.

        Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen Filistin Direniş Sineması etkinliğinde ise Filistin halkının mücadelesine ışık tutan yapımlar seyirciyle buluştu.

        Şair ve yazar Müştehir Karakaya, İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sarı Koltuk Sohbetleri" etkinliğinde şiirler okudu, kültür ve sanatla ilgili katılımcılarla sohbet etti.

        Grup Semazen, Hüsrev Paşa Cami Külliyesi'nde Tasavvuf Müziği Dinletisi sundu, komedyen Gökhan Ünver de Uygulama Oteli Konferans Salonunda stand-up gösterisi yaptı.

        Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde çocuklar, sahne oyunu "Aşuk Maşuk" ve "Maşa ile Koca Ayı" tiyatro oyunuyla eğlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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