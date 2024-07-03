"Van Kültür Yolu Festivali" etkinliklerle devam ediyor

Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde çocuklar, sahne oyunu "Aşuk Maşuk" ve "Maşa ile Koca Ayı" tiyatro oyunuyla eğlendi.

Grup Semazen, Hüsrev Paşa Cami Külliyesi'nde Tasavvuf Müziği Dinletisi sundu, komedyen Gökhan Ünver de Uygulama Oteli Konferans Salonunda stand-up gösterisi yaptı.

Şair ve yazar Müştehir Karakaya, İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Sarı Koltuk Sohbetleri" etkinliğinde şiirler okudu, kültür ve sanatla ilgili katılımcılarla sohbet etti.

Müzisyenler Vedat Ertosun, Fırat Turan, Sertan Yaşar, Tuba Yaşar ve Uğur Kaçmaz, Kent Meydanı'ndaki Türk Halk Müziği konserinde hayranlarıyla bir araya geldi.

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