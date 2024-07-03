Akademisyenler "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" söyleşisinde Van'daki Urartu yapılarını anlattı

Akademisyenler, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Geleceğe Miras Projesi Konuşmaları" konulu söyleşide kentteki Urartu yapılarıyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Van Müzesi konferans salonundaki söyleşiye Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu ile Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı katıldı.

Çavuşoğlu, Van'ı uzun süre başkent olarak kullanan Urartular Krallığı'nın kentte bir çok kale inşa ettiğini söyledi.

Urartulara ait yapılarda yürütülen restorasyon ve kazı çalışmalarına değinen Çavuşoğlu, "Restorasyon çalışmalarında kerpiç kullanıyoruz. Mimariler kerpiçten yapıldığı için biz de tarihi alanı yeniden ayağa kaldırmak, daha iyi görünür hale getirmek ve ziyaretçilerin daha iyi özümsemesi için çalışmalarımıza bu yöntemle devam ediyoruz." dedi.

Urartuların şehirleri kurmadan önce planlarını çizdiğini ve her kısmı en ince detaylarına kadar planladığını anlatan Çavuşoğlu, kentte o döneme ilişkin önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Çavuştepe Kalesi'nin yaklaşık 2800 yıl önce inşa edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Her 100 yılda 7 şiddetinde deprem olmuş ve o kadar depreme rağmen hala ilk yapıldığı konumuyla duruyor. Mühendislikleri ve inşaat teknikleri üst düzeyde. Yaptıkları yapılar ve inşa süreci dönemlerinin oldukça üstünde bir kalitede. Depremler nedeniyle maalesef yıkımlar olduğunu görüyoruz. Mimari yapıyı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz."

Prof. Dr. Işıklı ise Ayanis Kalesi'ndeki kazı çalışmalarına 1989'da Prof.Dr. Altan Çilingiroğlu tarafından başlandığını, 2013'ten bu yana bu kendisinin kazıya başkanlık yaptığını söyledi.