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        Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 18:35 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:35
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        Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Van-Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 SL 866 plakalı hafif ticari araç ile 34 GIY 995 plakalı kamyonet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan 6 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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