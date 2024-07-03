Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.
Van-Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 SL 866 plakalı hafif ticari araç ile 34 GIY 995 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 6 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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