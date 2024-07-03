Van'da iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Van-Erciş kara yolu Alaköy kavşağında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 33 SL 866 plakalı hafif ticari araç ile 34 GIY 995 plakalı kamyonet çarpıştı.

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