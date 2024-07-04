Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        "Van Kültür Yolu Festivali" beşinci gününde etkinliklerle devam etti

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde etkinlikler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 04.07.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Van Kültür Yolu Festivali" beşinci gününde etkinliklerle devam etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Van Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festival kapsamında sanatçılar Mehmet Metin Barlık, Servet Duran, Gülay İncaz ve Ömer Devran, "Dengbej" konseri verdi.

        Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde de Retrobüs Grubu'nun 80 ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan repertuvarlarına müzikseverler ilgi gösterdi.

        Festival kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu ekibi tarafından Van Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen tek perdelik "Yüzyıllık Destan Savaş" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

        Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Kavuklu ile Pişekar" orta oyunu ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        İstanbul'da yol çöktü, araçlar içine düştü!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        Yürek yakan görüntü kamerada! Ölüme gidiş!
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        TL'nin reel değeri yaklaşık 3 yılın zirvesinde
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        Çanakkale'de pompalı tüfekli facia: Bir aile yok oldu
        En pahalı Türk futbolcu!
        En pahalı Türk futbolcu!
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Damadını 15 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında: O suçu işlerken 12 kez kalp krizi geçirmişim
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Taksiciye taşlı saldırıda karar!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Polisi bıçakladı! Çöp ev dehşeti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Avrupa'nın en yüksek yanardağı faaliyete geçti!
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Arda Güler Avusturya maçı öncesi muhabir oldu
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Türkiye'den dev yükseliş!
        Mikonos'ta aşk
        Mikonos'ta aşk
        Gel bakalım Portakal!
        Gel bakalım Portakal!
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        İdrar renginiz sağlığınız hakkında ne söylüyor?
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Deniz Akkaya'ya bir şok daha
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Yazın terlemeden hazırlayabileceğiniz yemekler!
        Kök aylıkta zam hesabı
        Kök aylıkta zam hesabı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Çeşme’nin sessiz yazı
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        Sinan Ateş cinayeti davasında dördüncü gün
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!
        UEFA turnuvasına 'Fransız' kaldı!

        Benzer Haberler

        Van'da 1. Etap Bölgesel Triatlon yarışları yapıdı
        Van'da 1. Etap Bölgesel Triatlon yarışları yapıdı
        Fatma Turgut, konserine gelen mezun üniversite öğrencilerine kep attırdı
        Fatma Turgut, konserine gelen mezun üniversite öğrencilerine kep attırdı
        Geçen yıl kuruyan inci kefalinin en büyük üreme alanı, yağışlarla hayat bul...
        Geçen yıl kuruyan inci kefalinin en büyük üreme alanı, yağışlarla hayat bul...
        Dört ilde 500 bin haneye yetecek enerji, kayıp kaçak olmaktan çıkarıldı
        Dört ilde 500 bin haneye yetecek enerji, kayıp kaçak olmaktan çıkarıldı
        Şarkıcı Fatma Turgut, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Şarkıcı Fatma Turgut, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi
        Van'da 5 bin 260 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı
        Van'da 5 bin 260 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı