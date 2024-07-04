"Van Kültür Yolu Festivali" beşinci gününde etkinliklerle devam etti

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Kavuklu ile Pişekar" orta oyunu ile eğlenceli vakit geçirdi.

Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli'nde de Retrobüs Grubu'nun 80 ve 90'lı yılların şarkılarından oluşan repertuvarlarına müzikseverler ilgi gösterdi.

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