Van'da 1. Etap Bölgesel Triatlon yarışları yapıdı
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 14. Bölge 1. Etap Bölgesel Triatlon yarışları Van'da düzenlendi.
Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 14. Bölge 1. Etap Bölgesel Triatlon yarışları Van'da düzenlendi.
Tuşba ilçesindeki yarı olimpik yüzme havuzunda yapılan etkinliğe 22 sporcu katıldı.
Triatlon Federasyonu Bölge Sorumlusu Mahmut Terece, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından bölgelerde üç müsabakanın yapıldığı söyledi.
Yarışmalara 9-14 yaş grubundaki sporcuların katıldığını belirten Terece, şunları kaydetti:
"Üç etaptan ikisini bitiren sporcularımız, Triatlon Federasyonu tarafından kasım ayında Alanya'da düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazanacaklar. Üç gün sürecek müsabakalarda sporcularımız hem yarışacak hem de güzel vakit geçirecek. Bu tür etkinliklerle çocuklarımıza yüzme sporunu tanıtmaya çalışıyoruz."
İllerde 1. etap yarışların düzenlediğini ifade eden Terece, "14. bölgede Van, Muş, Hakkari, Bitlis ve Siirt illeri bulunuyor. 2. etap Van'da düzenlenecek ve illerden gelen sporcularımız burada ter dökecekler. Daha sonra başka bir ilimizde finaller düzenlenecek ve derece elde eden sporcularımız ülke genelinde yapılan yarışmalara gidecekler." dedi.
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