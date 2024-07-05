Van'daki İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı

Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

İran'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla TSO'ya gelen İranlılar, işlemlerin ardından tercihlerini yaptı.

Tatil için Van'da bulunduğunu belirten Sara Esmaeılpour, ikinci tur için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyen Esmaeılpour, "Sandıkların kurulması ve oy kullanma yerlerinin ayarlamasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci tur seçimleri için burada ciddi bir yoğunluk var. Burada bulunan İranlılar, kurulan sandıklar sayesinde oylarını rahatlıkla kullanıyorlar." diye konuştu.