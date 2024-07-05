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        Van'daki İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı

        Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:27 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:27
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        Van'daki İranlılar, ülkelerindeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı
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        Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

        İran'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sandık kuruldu.

        Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla TSO'ya gelen İranlılar, işlemlerin ardından tercihlerini yaptı.

        Tatil için Van'da bulunduğunu belirten Sara Esmaeılpour, ikinci tur için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

        Seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyen Esmaeılpour, "Sandıkların kurulması ve oy kullanma yerlerinin ayarlamasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci tur seçimleri için burada ciddi bir yoğunluk var. Burada bulunan İranlılar, kurulan sandıklar sayesinde oylarını rahatlıkla kullanıyorlar." diye konuştu.

        Ailesiyle oy kullanmaya gelen Parviz Safari, "14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için oy kullandık. Ülkemize seçimlerin hayırlar getirmesini diliyorum. Hem heyecan hem de yoğunluk var." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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