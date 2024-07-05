"Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklere sahne oluyor

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, pandomim gösterisi ve "Ege ile Gaga" çocuk tiyatrosu ile eğlenceli vakit geçirdi.

Müzisyenler Servet Devran ve Elif Abalı da Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde sahne aldı.

Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından "Ahmet Kaya Şarkıları" etkinliğinde solistler Enver Merallı ve Umut Akyürek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

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