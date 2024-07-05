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        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklere sahne oluyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 05.07.2024 - 14:42
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        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklere sahne oluyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu sahnesinde İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu tarafından "Ahmet Kaya Şarkıları" etkinliğinde solistler Enver Merallı ve Umut Akyürek katılımcılara güzel anlar yaşattı.

        Müzisyenler Servet Devran ve Elif Abalı da Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde sahne aldı.

        Piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonundaki piyano resitali de ilgiyle izlendi.

        Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, pandomim gösterisi ve "Ege ile Gaga" çocuk tiyatrosu ile eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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