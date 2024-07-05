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        Çocuklar Van Kültür Yolu Festivali'nde eğlenceli vakit geçiriyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:16 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:16
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        Çocuklar Van Kültür Yolu Festivali'nde eğlenceli vakit geçiriyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca organize edilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin altıncı durağı Van'da çocuklar, etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiriyor.

        Bu yıl festival rotasına dahil edilen kentte, konser, tiyatro, sergi, atölye, söyleşi, opera gösterileri ve gastronomi deneyimleri gibi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Etkinliklerin yapıldığı Atatürk Kültür Parkı'na gelen yüzlerce çocuk ve genç, hem eğleniyor hem de atölyelerde farklı beceriler kazanıyor.

        Renkli görüntülere sahne olan etkinlikler, festivalin son günü olan 7 Temmuz'a kadar devam edecek.

        Ailesiyle etkinlik alanına gelen 11 yaşındaki Yuşa Caniş, şimdiye kadar birçok farklı etkinliğe katıldığını söyledi.

        Etkinlikleri çok beğendiğini belirten Caniş, "Festivalde çok eğleniyorum. Bütün şehirlerde bu tür festivaller yapılmalı. Çünkü bizim kadar büyükler de eğleniyor. Üç gündür tüm etkinliklerin tadını çıkarıyorum." dedi.

        Çocuklardan Beyza Kaval da "Etkinlikleri çok mantıklı ve güzel buldum. Keşke hiç bitmese. Arkadaşlarımla festival alanına gelip oyunlar oynuyor, eğleniyoruz. Gündüz etkinlik, akşam da konserler oluyor." diye konuştu.

        Festival açtıkları atölyelerde çocukları ağırlayan Selma Balkan ise "Çocuklar atölyelere ilgi gösteriyor. Van'da bu tür etkinliklerin yapılması bizleri de mutlu etti. Bundan sonra yapılacak festivaller daha da iyi olur. Her ilden bir kişi burada stant açtı. Van halkı bizi ziyaret ederek neler yaptığımızı görüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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