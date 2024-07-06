"Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.
Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen programda Samsun Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.
Müzisyenler İsmail Seyranoğlu ve Aydın Aydın ise Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde müzikseverlerle buluştu.
Akdamar Adası'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından "Akdamar Quartet" konseri verildi.
Uygulama Oteli'nde sanatçı Züleyha Ortak, "Sınırsız Sohbetler" programıyla Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak'ı ağırladı.
Katılımcılarla sohbet eden Budak, anılarını ve danışanlarının hayatından örnekler vererek, bilgiler paylaştı.
Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Maceracı Yüzgeçler" çocuk tiyatrosuyla eğlenceli vakit geçirdi.
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