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        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 06.07.2024 - 12:24
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        "Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen programda Samsun Devlet Opera ve Balesi sahne aldı.

        Müzisyenler İsmail Seyranoğlu ve Aydın Aydın ise Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde müzikseverlerle buluştu.

        Akdamar Adası'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından "Akdamar Quartet" konseri verildi.

        Uygulama Oteli'nde sanatçı Züleyha Ortak, "Sınırsız Sohbetler" programıyla Klinik Psikolog ve Yazar Beyhan Budak'ı ağırladı.

        Katılımcılarla sohbet eden Budak, anılarını ve danışanlarının hayatından örnekler vererek, bilgiler paylaştı.

        Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Maceracı Yüzgeçler" çocuk tiyatrosuyla eğlenceli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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