"Van Kültür Yolu Festivali" renkli etkinliklerle sürüyor

Katılımcılarla sohbet eden Budak, anılarını ve danışanlarının hayatından örnekler vererek, bilgiler paylaştı.

Akdamar Adası'nda Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından "Akdamar Quartet" konseri verildi.

Müzisyenler İsmail Seyranoğlu ve Aydın Aydın ise Van Kent Meydanı'ndaki müzik dinletisinde müzikseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, renkli etkinliklerle devam ediyor.

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