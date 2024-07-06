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        Van'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı

        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 17:26 Güncelleme: 06.07.2024 - 17:26
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        Van'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
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        Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.

        Halilağa Mahallesi'nde H.A. yönetimindeki 41 YU 155 plakalı otomobil, bisikletle seyir halindeki O.Ü.Z'ye çarptı.

        Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç, sağlık ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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