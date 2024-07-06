Van'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı.
Halilağa Mahallesi'nde H.A. yönetimindeki 41 YU 155 plakalı otomobil, bisikletle seyir halindeki O.Ü.Z'ye çarptı.
Kazada yaralanan 20 yaşındaki genç, sağlık ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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