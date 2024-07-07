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        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı

        Van ve Muş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:22 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:22
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        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı
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        Van ve Muş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şubesi öncülüğünde, Van Kent Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

        Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran Vanlılar, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

        Milli takım forması giyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.

        - Muş

        Muş'ta da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

        İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Çocuk Parkı'na gelen vatandaşlar, burada kurulan dev ekrandan milli maç heyecanını yaşadı.

        Açık havada maç izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca milli takıma alkışlarla destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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