Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı

Muş'ta da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran Vanlılar, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Van ve Muş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

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