Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı
Van ve Muş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.
Van ve Muş'ta vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şubesi öncülüğünde, Van Kent Meydanı'nda dev ekran kuruldu.
Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için kent meydanını dolduran Vanlılar, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Milli takım forması giyerek, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.
- Muş
Muş'ta da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.
İstasyon Caddesi'ndeki Atatürk Çocuk Parkı'na gelen vatandaşlar, burada kurulan dev ekrandan milli maç heyecanını yaşadı.
Açık havada maç izleyen vatandaşlar, karşılaşma boyunca milli takıma alkışlarla destek verdi.
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