Şarkıcı Cem Adrian Van'da konser verdi

Şarkıcı Cem Adrian, Van'da verdiği konserde sevenleriyle buluştu.

Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan Adrian, eserlerini seslendirdi.

Vatandaşların şarkılara eşlik ettiği konser sırasında bir kişinin attığı pet şişe, Adrian'ın yüzüne isabet etti.

Ara vermeden konserine devam eden sanatçı, bir süre sonra elindeki gülü pet şişenin geldiği tarafa atarak, "Bu çiçeği, şişeyi atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu." dedi.