Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan minik bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşme sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındaki bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

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