Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 16:55 Güncelleme: 07.07.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen bebek, ambulans helikopterle şehir merkezindeki hastaneye nakledildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşme sonucu Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşındaki bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan minik bebek, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bebeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kırmızı alarm! Yanardağ kül ve lav püskürtmeye devam ediyor
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Kanseri yenip emekli olan polisin öldürülme anı ortaya çıktı: Acılı eşi isyan etti
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        Beethoven'ın "Neşeye Övgü"sü 200 yaşında
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Ölüm peşini bırakmadı!"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Malatya'da aile katliamı: Eşi, kızı ve torununu öldürdü
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        Antalya'da orman yangını: Yerleşim yerlerini tehdit ediyor
        İkinci kez baba oldu
        İkinci kez baba oldu
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Aşırı yağışlar sele yol açtı: Can kaybı yükseliyor!
        Futbolun zarif yüzü!
        Futbolun zarif yüzü!
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'akaryakıtta yeni dönem' mesajı
        "Türkler başı dik veda etti"
        "Türkler başı dik veda etti"
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Evcil hayvanlarınızın size karşı alerjisi olabilir!
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi

        Benzer Haberler

        Van'da 5 katlı mağazada yangın
        Van'da 5 katlı mağazada yangın
        Şarkıcı Cem Adrian Van'da konser verdi
        Şarkıcı Cem Adrian Van'da konser verdi
        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı
        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı
        Van'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
        Van'da otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
        Şarkıcı Bengü'nün konseri sonrası sahneye pet şişe fırlattılar
        Şarkıcı Bengü'nün konseri sonrası sahneye pet şişe fırlattılar
        Van'da konser veren şarkıcı Bengü, protesto edildi
        Van'da konser veren şarkıcı Bengü, protesto edildi