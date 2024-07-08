Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 08.07.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, 30 Haziran - 7 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda, 4 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi yakalandı.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Yarı finale 'gol atamadan' çıktılar!
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        Almanya'dan umutla dönüyoruz
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        "Galatasaray'ın renklerini hep sevmişimdir"
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!
        Beşiktaş'ta hedef Fransız kanat!

        Benzer Haberler

        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu
        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu
        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı
        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı
        Van'da 5 katlı mağazada yangın
        Van'da 5 katlı mağazada yangın
        Şarkıcı Cem Adrian Van'da konser verdi
        Şarkıcı Cem Adrian Van'da konser verdi
        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı
        Van ve Muş'ta vatandaşlar, dev ekranlarda milli maç heyecanını yaşadı