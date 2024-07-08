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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:04 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:04
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarda 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde 7 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 937 paket sigara, 242 akıllı saat, 55 cep telefonu, 688 cep telefonu şarj aleti, 12 cep telefonu aksesuarı, 50 elektronik sigara ve 882 tornavida (saat tamirinde kullanılan) ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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