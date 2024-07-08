Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 937 paket sigara, 242 akıllı saat, 55 cep telefonu, 688 cep telefonu şarj aleti, 12 cep telefonu aksesuarı, 50 elektronik sigara ve 882 tornavida (saat tamirinde kullanılan) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde 7 adrese operasyon düzenlendi.

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