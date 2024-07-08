Van Kültür Yolu Festivali sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle sona erdi.

Festivalin son gününde şarkıcı Ferhat Göçer, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda "Türk Besteciler ve Şarkıları", Akdamar Adası'nda ise "Akdamar Quartet" konseri düzenlendi.

Uygulama Oteli'nde Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde yapılan "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programının ardından Abdullah Beyhan sahne aldı.

Yönetmen ve senarist Ender Özkahraman, yazar Kaan Murat Yanık ve yazar Tuğba Doğan, İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen "Edebiyatın Doğuşu" etkinliğinde edebiyat, sinema, kültür ve sanatla ilgili katılımcılarla sohbet etti.

Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Kavuklu ile Pişekar" ve "Hacivat ve Karagöz" oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Bakanlık tarafından 29 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından ilgi gördü.