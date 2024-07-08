Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van Kültür Yolu Festivali sona erdi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van Kültür Yolu Festivali sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali, etkinliklerle sona erdi.

        Festivalin son gününde şarkıcı Ferhat Göçer, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi.

        Van Devlet Tiyatrosu'nda "Türk Besteciler ve Şarkıları", Akdamar Adası'nda ise "Akdamar Quartet" konseri düzenlendi.

        Uygulama Oteli'nde Mehmet Zeyd Yıldız moderatörlüğünde yapılan "İnsanlık Sahnesi Filistin Şiirleri ve Konser" programının ardından Abdullah Beyhan sahne aldı.

        Yönetmen ve senarist Ender Özkahraman, yazar Kaan Murat Yanık ve yazar Tuğba Doğan, İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen "Edebiyatın Doğuşu" etkinliğinde edebiyat, sinema, kültür ve sanatla ilgili katılımcılarla sohbet etti.

        Çocuklar ise Atatürk Kültür Parkı'nda oluşturulan Çocuk Köyü'nde, "Kavuklu ile Pişekar" ve "Hacivat ve Karagöz" oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

        Bakanlık tarafından 29 Haziran- 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tiyatro, söyleşi, dans gösterileri, el sanatları, konser, çocuk etkinlikleri, yöresel yemekler, resim sergisi gibi çeşitli sanat etkinliklerinin de yer aldığı festival, Vanlılar tarafından ilgi gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Düzce Belediye Başkanı Özlü: Bolu Dağı değil Düzce Dağı!
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Servisçilerin yol tartışması kaza getirdi!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        19 yıl sonra çözülen cinayet! Katili yine en yakını!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Sandıktan sol çıktı, aşırı sağ karşıtları sokağa indi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Napolyon'un iki tabancası 1,69 milyon euro'ya satıldı
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor
        Hava kirliliği, kız çocuklarının erken adet görme riskini artırıyor

        Benzer Haberler

        Van'da 'yayla arazisi' kavgası; 3 yaralı
        Van'da 'yayla arazisi' kavgası; 3 yaralı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Van'da terör operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu
        Van'da sağanak; yollarda su birikintileri oluştu
        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı
        Van'da ambulans helikopter yüksekten düşen bebek için havalandı