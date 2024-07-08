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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alındı, 44'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 10:53 Güncelleme: 08.07.2024 - 10:53
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        Van'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alındı, 44'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 377 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44'ü tutuklandı.

        Operasyonlarda, kurusıkı tabanca, 4 tabanca, 146 fişek, 37 bıçak ve otomobil ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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