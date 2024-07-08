Tendürek Dağı'nda lav kayaları arasına inşa edilen "gizemli kale" kalıntısı görüntülendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesindeki kale kalıntısı, Anadolu Ajansı

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