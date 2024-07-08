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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan festivale katılan çocuklarla ilgili paylaşım

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vanlı çocukların festival coşkusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.07.2024 - 12:58
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan festivale katılan çocuklarla ilgili paylaşım
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vanlı çocukların festival coşkusunu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kültür Yolu Festivalinin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. Festival süresince yüzlerce etkinlikte on binlerce çocuk ağırlandı.

        Festivaldeki etkinliklere katılan 6 yaşındaki Vanlı Jir'in videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ersoy, Van Kültür Yolu Festivali'nin önümüzdeki yıl da devam edeceği belirtti.

        Çocukların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, paylaşımında, "Van Kültür Yolu Festivali'nde harika 9 gün geçirdik. Sadece Van'dan değil çevre illerden de gelen yüz binlerce kişiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadık. 6 yaşındaki Jir gibi kardeşlerimizin yüzünü güldürebilmekse hepsinden değerli. Van'a sonsuz teşekkürler. Seneye görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

        Festivale katılan çocukların "festival hiç bitmesin" yorumlarının yer aldığı videoyu da paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

        "Van Kültür Yolu Festivalimizin her yaş grubunca büyük ilgi görmesi bizleri çok mutlu etti. Ama özel olarak 'her sene olsun bu festival' diyen çocuklarımızın coşkulu mesajını aldım. Çocuklarımız, gençlerimiz derslerinde başarılı olsun, sözümüz söz, festival coşkusu artarak devam edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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