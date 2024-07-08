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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 49 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:13
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        Van'da farklı suçlardan aranan 49 şüpheliden 10'u tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 49 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 temmuzda yürütülen çalışmalarda 74 bin 356 kişi ve 74 bin 987 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

        JASAT ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda ise çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 hükümlüden 3'ü cezaevine teslim edildi.

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