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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor

        Van'da HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Fatih Akdeniz, Gevaş Belediyesinde 36 işçinin işine son verildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:15 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:15
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        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor
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        Van'da HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Fatih Akdeniz, Gevaş Belediyesinde 36 işçinin işine son verildiğini belirtti.

        İpekyolu Belediyesinde işten çıkarılan belediye çalışanları, belediye önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Belediye binası önünde çadır kuran işçiler, ellerinde "İş, Aş, Emek", "Alın teri dökene zulmetmeyin", "Davamız ekmek davasıdır" ve "Ekmeğimizi geri istiyoruz" yazılı dövizlerle bekleyişlerini sürdürüyor.

        İşçileri ziyaret eden HAK-İŞ İl Başkanı Akdeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışanların yanında olduklarını, eylemlerinin devam ettiğini söyledi.

        Van'daki belediyelerde işten çıkarılan işçi sayısının 800'ü geçtiğini belirten Akdeniz, son olarak Gevaş Belediyesinde 36 işçinin işine son verildiğini ifade etti.

        İşten çıkarmalara son verilmesi gerektiğini dile getiren Akdeniz, şunları kaydetti:

        "67 gündür buradaki eylemimiz sürüyor. İşten çıkarmalar hala devam ediyor. Gevaş ilçesinde 36 emekçi kardeşimizi daha işten çıkardılar. Bunların hepsi 5-6 yıldır çalışan arkadaşlarımızdı. Şimdi bu işten çıkarmalar Gevaş'ta verilince diğer ilçelere de yavaş yavaş sıçrayacağını düşünüyoruz. Bu çıkışların bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız işe geri dönünceye kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz."

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